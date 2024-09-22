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"Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" в девятом туре РПЛ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Пари Нижний Новгород" в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги.

На 20-й минуте открыл счёт нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв.

На 26-й минуте полузащитник "Пари Нижний Новгород" Хуан Босельи сравнял счет.

На 65-й минуте полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков вновь вывел гостей вперед. он же отличился на на 73-й минуте.

"Локомотив" набирает 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. "Пари НН" идёт на 12-м месте с семью очками.

Локомотив Пари Нижний Новгород РПЛ футбол
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