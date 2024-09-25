Футболист "Манчестер Сити" Родри получил тяжелую травму

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил травму связок правого колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

О сроках восстановления испанца будет понятно позднее.

Футболист был травмирован в матче Английской премьер-лиги с "Арсеналом" (2:2).

28-летний Родри выступает в "Манчестер Сити" с 2019 года. В его составе четыре раза выиграл чемпионат Англии, два раза – Кубок Футбольной лиги, по разу – Кубок, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. Он – чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании.