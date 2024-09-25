Поиск

Футболист "Манчестер Сити" Родри получил тяжелую травму

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил травму связок правого колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

О сроках восстановления испанца будет понятно позднее.

Футболист был травмирован в матче Английской премьер-лиги с "Арсеналом" (2:2).

28-летний Родри выступает в "Манчестер Сити" с 2019 года. В его составе четыре раза выиграл чемпионат Англии, два раза – Кубок Футбольной лиги, по разу – Кубок, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. Он – чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });