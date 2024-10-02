Субханкулов назвал Фьюри фаворитом реванша с Усиком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Многократный призер чемпионатов России, обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA россиянин Артур Субханкулов считает, что британец Тайсон Фьюри сможет взять реванш в поединке с Александром Усиком.

"Мне кажется, что Фьюри должен выиграть в реванше. На мой взгляд, в первом поединке Фьюри попросту недооценил Усика. Хотя и в первой половине боя Фьюри контролировал ход событий - встречал снизу апперкотами, пару раз плотно попал. В итоге Фьюри заигрался, сам пропустил, и бой от него ушел. В общем, в реванше я бы поставил на Фьюри", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между этими боксерами состоялся в мае в Саудовской Аравии, когда раздельным решением судей сильнее оказался Усик. Реванш запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, но на кону будут пояса WBA, WBC, WBO.