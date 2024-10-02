Поиск

Субханкулов назвал Фьюри фаворитом реванша с Усиком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Многократный призер чемпионатов России, обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA россиянин Артур Субханкулов считает, что британец Тайсон Фьюри сможет взять реванш в поединке с Александром Усиком.

"Мне кажется, что Фьюри должен выиграть в реванше. На мой взгляд, в первом поединке Фьюри попросту недооценил Усика. Хотя и в первой половине боя Фьюри контролировал ход событий - встречал снизу апперкотами, пару раз плотно попал. В итоге Фьюри заигрался, сам пропустил, и бой от него ушел. В общем, в реванше я бы поставил на Фьюри", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между этими боксерами состоялся в мае в Саудовской Аравии, когда раздельным решением судей сильнее оказался Усик. Реванш запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, но на кону будут пояса WBA, WBC, WBO.

Тайсон Фьюри бокс Артур Субханкулов Александр Усик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава РЖД Белозеров стал первым президентом Федерации гимнастики России

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Гризманн завершил выступления за сборную Франции по футболу

Российский боксер Шумков завоевал пояс IBA

"Краснодар" обыграл "Зенит" и стал лидером РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });