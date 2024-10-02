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Гол Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в Кубке России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU -Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:1 разгромили тольяттинский "Акрон" в домашнем матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России.

СпортНападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"Нападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"Читать подробнее

В составе "Зенита" голы забили Александр Ерохин (6-я минута), Артур (13, 43), Александр Соболев (61), Андрей Мостовой (87, с пенальти). Автором гола у "Акрона" на 90+2 минуте стал Владимир Москвичев.

Для Соболева, перешедшего в "Зенит" из московского "Спартака" 30 августа, это был первый гол в составе петербуржцев.

На 72-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве, но не из-за удаления, а в связи с травмой, которую получил Максим Глушенков. К тому моменту лимит на замены у хозяев был исчерпан. Однако на 81-й минуте у "Акрона" был удален Вячеслав Бардыбахин.

"Зенит" набрал 13 очков и за тур до финиша обеспечил себе первое место в группе D. Далее идут "Акрон" (8), казанский "Рубин" (6) и воронежский "Факел" (3).

Акрон Зенит Александр Соболев футбол
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