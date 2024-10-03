IBA осудила МОК за попытки вмешиваться в независимость национальных федераций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация бокса (IBA) решительно критикует попытку МОК нарушить независимость национальных федераций, имеющих действующее членство в IBA. Об этом говорится в заявлении IBA.

Ассоциация указывает на то, что МОК отправил соответствующее письмо всем национальным олимпийским комитетам (НОК) с запретом контактировать с федерациями, входящими в состав IBA.

В IBA назвали ситуацию "свидетельством возмутительных политических игр МОК". "IBA это глубоко разочаровывает и находится на грани спортивного шантажа", - говорится в заявлении.

В Международной боксерской ассоциации заявляют об уважении ценностей олимпийского движения, "и бокс является его частью".

"Напряженность между IBA и МОК была вызвана конфликтом с руководством комитета, которое последовательно ставит свою собственную политическую повестку дня выше олимпийских ценностей и видения. Для IBA это совершенно неприемлемо", - подчеркнули в организации.

В июне 2023 года делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания IBA. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.