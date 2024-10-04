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Боксер Савицкий считает, что Бетербиев может победить Бивола за счет прессинга

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Не знающий поражений российский полутяжеловес, боксер RCC Boxing Promotions Денис Савицкий поделился мнением перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Считаю, что Артуру в ринге необходимо будет отбивать корпус Биволу, чтобы замедлить его. Затем нужно будет резать углы, лишать Дмитрия пространства. А дальше делать то, что он так хорошо умеет: поджимать к канатам, оказывать давление, прессинг, и доносить до цели свои тяжелые удары. Думаю, этого ему хватит для победы!" – сказал Савицкий "Интерфаксу".

Бой Бетербиева с Биволом пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

бокс Денис Савицкий Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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