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Чемпион ОИ по боксу Мехонцев помог задержать сбежавшего из зала суда человека

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Егор Мехонцев сообщил, что стал свидетелем побега правонарушителя из зала суда и помог полиции его задержать.

Инцидент произошел в Екатеринбурге.

"Я проезжал по улице и увидел, что на обочине происходит непонятная возня. Остановился и понял, что полицейский пытается задержать человека. Потом уже я выяснил, что тот сбежал из здания суда: он кого-то сбил на машине", - приводит слова Мехонцева пресс-служба Федерации бокса России.

По словам спортсмена, возня затянулась: полицейский никак не мог справиться с оппонентом. Мехонцев посоветовал полицейскому надеть на мужчину наручники.

"У него их не оказалось, тогда я достал из машины свои: они остались с тех пор, как я работал в полиции. Помог полицейскому скрутить правонарушителя. Уверен, что поступил правильно: пусть суд решает, нарушил он закон или нет, а препятствовать действиям представителя власти недопустимо", - рассказал Мехонцев.

39-летний Мехонцев – олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года.

бокс Егор Мехонцев
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