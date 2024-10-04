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Чемпион мира по хоккею Анисимов завершил карьеру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Экс-хоккеист ярославского "Локомотива", клубов НХЛ и сборной России Артем Анисимов заявил о том, что поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте.

"Хочу с поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру", - написал спортсмен в соцсетях, поблагодарив всех, с кем ему довелось играть и сотрудничать.

36-летний Анисимов в 2014 году выиграл чемпионат мира.

В НХЛ нападающий защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбуса", "Чикаго" и "Оттавы".

хоккей Артем Анисимов
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