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Российский футболист Головин продлил контракт с "Монако"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Монако" на своем сайте объявил о подписании нового соглашения с полузащитником сборной России Александром Головиным.

Контракт будет действовать до июня 2029 года.

28-летний Головин перешел в выступающий в чемпионате Франции "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году. В составе "Монако" россиянин провел 209 матчей – наибольшее число среди нынешних игроков команды. На его счету 31 гол и 39 результативных передач.

Монако футбол Александр Головин
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