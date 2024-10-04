Российский футболист Головин продлил контракт с "Монако"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Монако" на своем сайте объявил о подписании нового соглашения с полузащитником сборной России Александром Головиным.

Контракт будет действовать до июня 2029 года.

28-летний Головин перешел в выступающий в чемпионате Франции "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году. В составе "Монако" россиянин провел 209 матчей – наибольшее число среди нынешних игроков команды. На его счету 31 гол и 39 результативных передач.