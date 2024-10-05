Субханкулов заявил об уверенности в своих силах перед боем за пояс WBA Asia

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов назвал предстоящий поединок за пояс WBA Asia во втором полулегком весе против китайца Лиу Венсонг новым вызовом.

"Бой за пояс WBA Asia - это новый вызов для меня, новая ступень в моей боксерской профессиональной карьере. К подготовке к этой встрече я приступил практически сразу после защиты титула чемпиона Европы по версии IBA. Отдыхал буквально неделю, так что я хорошо готов, осталось правильно подвестись к поединку. И рассчитываю, что 17 октября все пройдет по моему плану. Рад, что у меня подряд идут поединки, и я не успеваю терять форму, а все время нахожусь в тонусе. Я уверен в своих силах - я намерен выйти победителем в этом противостоянии! Я предельно мотивирован", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый поединок пройдет на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в Уфе 17 октября в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Возглавит этот турнир бой двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпийских игр-2020, чемпиона Европы-2024 россиянина Муслима Гаджимагомедова, который проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом.

По словам Субханкулова, он не сомневается в победе Гаджимагомедова.

"Я видел пару боев Харта и могу сказать, что это достаточно простенький боксер. У Гаджимагомедова огромнейший опыт олимпийского бокса, он хорошо двигается на ногах, много бьет. Думаю, Муслим на своей дистанции расстреляет Харта, и у него вообще не возникнет проблем в этом поединке", - сказал Субханкулов.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса, Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.