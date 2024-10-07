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Покинувший "Спартак" Слишкович возглавил "Оренбург"

Покинувший "Спартак" Слишкович возглавил "Оренбург"
Тренер Владимир Слишкович
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Босниец Владимир Слишкович стал новым главным тренером "Оренбурга". В телеграм-канале футбольного клуба опубликовано видео с участием комментатора Константина Генича, который и сообщил об официальном назначении.

В должности главного тренера Слишкович сменил недавно уволенного испанца Давид Деограсию.

С лета 2022 года Слишкович работал в "Спартаке" и был помощником главного тренера Гильермо Абаскаля. В апреле 2024 года Абаскаль был уволен, Слишковича назначили исполнявшим обязанности главного тренера.

После окончания сезона новым главным тренером "Спартака" стал серб Деян Станкович. Слишкович отказался работать в его штабе и покинул клуб.

футбол Спартак Оренбург Константин Генич Владимир Слишкович
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