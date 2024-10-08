Боец Гусейнов назвал судьбоносным для Гассиева поединок с Юнгквистом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore Boxing Гусейн Магомедов пожелал соотечественнику Мурату Гассиеву победы в бою с датчанином Кемом Юнгквистом на турнире "Ночь чемпионов IBA".

"На самом деле Мурат Гассиев находится сейчас на непростом этапе своей карьеры, по факту грядущий бой - это очень важное событие для его карьеры по той причине, что в случае поражения с большой долей вероятности Мурат будет завершать карьеру профессионального боксера. Поэтому искренне хочется пожелать ему только победы в бою против непобежденного Кема Юнгквиста! В идеале, чтобы это победа была очень яркой, и Мурат вновь бы ворвался в топы своего дивизиона для еще одной попытки завоевать пояс чемпиона мира", - сказал Магомедов "Интерфаксу".

В последний раз 31-летний Гассиев выходил на ринг в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. Гассиев был чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно).