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Российский велогонщик продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Профессиональная шоссейная велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила о подписании нового контракта с российским гонщиком Глебом Сырицей.

"Новое соглашение с гонщиком рассчитано на один год (сезон 2025 года)", - говорится в сообщении на сайте команды.

24-летний Сырица перешел в Astana Qazaqstan Team в сезоне 2023 года после успешной стажировки, когда одержал победу на этапе "Тура Лангкави" и занял призовые места на этапах "Арктической Гонки Норвегии" и "Тура Словакии".

Сырица стал одним из 15 российских спортсменов, выступивших в летней Олимпиаде-2024 в Париже. В гонке с раздельного старта Сырица занял 31-е место, в групповой гонке до финиша не добрался.

Глеб Сырица велоспорт
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