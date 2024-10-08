Поиск

Газзаев осудил попытки организовать матч сборной России с Пакистаном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает неуважением для нее проведение матча с Пакистаном.

СпортПакистан отказался от матча со сборной России по футболуПакистан отказался от матча со сборной России по футболуЧитать подробнее

"Пакистан на 197-м месте (рейтинга ФИФА - ИФ). Если честно, играть с такими сборными - это стыдно и неловко. Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках. Я думаю, это было бы намного лучше. Нужно себя уважать", - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что РФС пытался организовать в октябре товарищескую встречу между сборными России и Пакистана, однако пакистанская сторона ответила отказом. Она сослалась на нехватку времени на подготовку к игре и предложила перенести ее на ноябрь. На это ответил отказом уже РФС, однако СМИ сообщают о возобновлении переговоров футбольных федераций стран.

Сборная России по-прежнему находится под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому может играть только в товарищеских матчах.

Валерий Газзаев Пакистан РФС футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Батыргазиев проведет защиту пояса IBA против бывшего суперчемпиона WBA

Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Покинувший "Спартак" Слишкович возглавил "Оренбург"

Покинувший "Спартак" Слишкович возглавил "Оренбург"

"Краснодар" разгромил "Химки" и вернул себе лидерство в РПЛ

ЦСКА обыграл "Динамо" в московском дерби РПЛ

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и вышел на первое место в РПЛ

Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Назван итоговый состав национальной команды России на октябрьский сбор

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });