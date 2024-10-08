Газзаев осудил попытки организовать матч сборной России с Пакистаном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает неуважением для нее проведение матча с Пакистаном.

"Пакистан на 197-м месте (рейтинга ФИФА - ИФ). Если честно, играть с такими сборными - это стыдно и неловко. Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках. Я думаю, это было бы намного лучше. Нужно себя уважать", - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что РФС пытался организовать в октябре товарищескую встречу между сборными России и Пакистана, однако пакистанская сторона ответила отказом. Она сослалась на нехватку времени на подготовку к игре и предложила перенести ее на ноябрь. На это ответил отказом уже РФС, однако СМИ сообщают о возобновлении переговоров футбольных федераций стран.

Сборная России по-прежнему находится под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому может играть только в товарищеских матчах.