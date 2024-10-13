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Малкин набрал 1300 очков в НХЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Торонто" обыграл "Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

СпортМалкин первым из россиян сделал 800 голевых передач в НХЛМалкин первым из россиян сделал 800 голевых передач в НХЛЧитать подробнее

Результат встречи – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу "Торонто".

В составе "Питтсбурга" две голевые передачи оформил на свой счет российский нападающий Евгений Малкин. Это помогло 38-летнему хоккеисту набрать 1300 (498+802 по системе "гол+пас") очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю Малкин делит 36-е место в истории НХЛ вместе с завершившим карьеру двукратным олимпийским чемпионом Джеромом Игинлой (Канада), у него 1300 (625+675) очков.

Самым результативным в истории НХЛ игроком является канадец Уэйн Гретцки – 2587 (894+1963). Среди действующих игроков лидирует- канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби – 1641 (625+1016), в общем списке он занимает 10-е место. На 13-м – россиянин Александр Овечкин из "Вашингтона" - 1551 (853+698). Это второй показатель среди действующих игроков.

Александр Овечкин Евгений Малкин НХЛ Национальная хоккейная лига хоккей
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