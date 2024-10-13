Сборная Казахстана проиграла третий матч подряд под руководством Черчесова

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сборная Казахстана по футболу со счетом 0:1 уступила национальной команде Словении в домашнем матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.

На 55-й минуте гол забил Ян Млакар.

Главным тренером сборной Казахстана является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Н возглавил казахскую команду летом этого года. Поражение от Словении стало для сборной Казахстана третьим подряд. Также подопечные Черчесова сыграли вничью (0:0) с Норвегией. Под его руководством команда пока не забила ни одного гола.