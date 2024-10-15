Поиск

Российский боец Северин назвал Гаджимагомедова фаворитом боя с Хартом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Северин считает чемпиона WBA в бриджервейте россиянина Муслима Гаджимагомедова фаворитом в предстоящем поединке с немцем Леоном Хартом.

СпортГаджимагомедов проведет защиту пояса WBA в поединке с немцем ХартомЧитать подробнее

"Интересное противостояние для меня. Харт более опытный, дрался за свою карьеру с неплохими боксерами. Последний бой проиграл Евгению Тищенко нокаутом в печень. Надеюсь, он восстановился после него и готов к бою, ведь противостоять ему будет менее опытный, но очень голодный до побед боксер. Фаворит для меня в этом бою – Гаджимагомедов", - сказал Северин "Интерфаксу".

Бой пройдет 17 октября в Уфе на турнире "Ночь чемпионов IBA" в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Для Муслима Гаджимагомедова это будет первая защита пояса WBA, завоеванного в июле в Серпухове. Гаджимегомедов – двукратный чемпион мира по любителям, финалист Игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019.

бокс Александр Северин Муслим Гаджимагомедов Леон Харт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поздняков объявил о решении покинуть пост президента ОКР

Поздняков объявил о решении покинуть пост президента ОКР

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в КХЛ

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в КХЛ

Федерация бокса России лишила лицензии промоушен Hardcore FC

Федерация бокса России лишила лицензии промоушен Hardcore FC

Синнер обыграл Джоковича и стал победителем турнира Masters в Шанхае

Синнер обыграл Джоковича и стал победителем турнира Masters в Шанхае

Малкин набрал 1300 очков в НХЛ

Кремлев назвал триумфом российского бокса бой Бетербиева с Биволом

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Определились еще шесть чемпионов России по боксу-2024

Хет-трик Кучерова принес "Тампе" победу над "Каролиной" в НХЛ

РФС предложил Брунею сыграть со сборной России по футболу

РФС предложил Брунею сыграть со сборной России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });