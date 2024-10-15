Российский боец Северин назвал Гаджимагомедова фаворитом боя с Хартом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Северин считает чемпиона WBA в бриджервейте россиянина Муслима Гаджимагомедова фаворитом в предстоящем поединке с немцем Леоном Хартом.

"Интересное противостояние для меня. Харт более опытный, дрался за свою карьеру с неплохими боксерами. Последний бой проиграл Евгению Тищенко нокаутом в печень. Надеюсь, он восстановился после него и готов к бою, ведь противостоять ему будет менее опытный, но очень голодный до побед боксер. Фаворит для меня в этом бою – Гаджимагомедов", - сказал Северин "Интерфаксу".

Бой пройдет 17 октября в Уфе на турнире "Ночь чемпионов IBA" в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Для Муслима Гаджимагомедова это будет первая защита пояса WBA, завоеванного в июле в Серпухове. Гаджимегомедов – двукратный чемпион мира по любителям, финалист Игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019.