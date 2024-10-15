Российским победителям Паралимпиады-2024 предложили выплатить по 4 млн рублей

Россиянин Александр Костин на Паралимпиаде-2024 Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минспорт России подготовил проект, который предусматривает единовременную денежную выплату победителям и призерам Паралимпиады в Париже 2024 года, а также их тренерам и членам сборной.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Предлагается выплатить победителям и призерам Паралимпиады-2024: 4 млн руб. - за золотую медаль, 2,5 млн руб. - серебряным медалистам, 1,7 млн руб. - бронзовым.

Тренера, которые обеспечивали подготовку атлетов в течение года до Паралимпиады могут получить 80% от размера единовременного денежного вознаграждения спортсменов. Таким образом, тренера победителей и призеров Паралимпиады получат: 3,2 млн руб. за первое место, 2 млн руб. за второе и 1,36 млн руб. за третье место.

Другим специалистам, которые осуществляли подготовку паралимпийцев к Играм, могут выплатить вознаграждения в размере 20% от выплаты спортсменам.

Летние Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. На Играх смогли выступить только 88 российских атлетов в нейтральном статусе. Им удалось завоевать 64 медали - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.