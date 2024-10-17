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Петр Фрадков выдвинут на пост главы ВФЛА

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков выдвинут на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики от Волгоградской области. Министерство спорта России поддерживает его кандидатуру, заявил глава ведомства Михаил Дегтярев.

"Обсудили это с ним во время рабочей встречи", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Министр отметил, что уже два года реализуется программа Фрадкова по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене. "Идет системная работа по улучшению качества соревнований. Кроме того, под председательством Петра Фрадкова Попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 года, усиление работы с региональными федерациями, что также стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества", - подчеркнул Дегтярев, добавив, что в качестве главы попечительского совета ВФЛА Фрадков "вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств".

Конференция ВФЛА состоится 23 ноября в Москве.

Михаил Дегтярев Промсвязьбанк ВФЛА Петр Фрадков
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