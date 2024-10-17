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Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона по версии WBA

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов победил немца Леона Харта в со-главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Уфе.

По итогам 12 раундов победу Гаджимагомедову присудили единогласным решением судей.

На кону стоял чемпионский пояс по версии WBA в бриджервейте, которым владел российский боксер. Одержав победу, Гаджимагомедов сохранил титул, для него это была первая защита пояса.

Гаджимагомедов завоевал титул WBA в июле на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове, техническим нокаутом в четвертом раунде победив китайца Чжана Чжаосиня. 27-летний Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019. На его счету на профессиональном ринге теперь пять побед (три – нокаутом) в пяти поединках.

36-летний Харт владел титулами WBO European, WBC Asian. Он одержал 22 победы (13 – нокаутом), потерпел шесть поражений, один бой завершился вничью.

бокс IBA Муслим Гаджимагомедов Леон Харт
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