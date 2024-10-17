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Олимпийский чемпион ОИ Батыргазиев защитил пояс IBA

Олимпийский чемпион ОИ Батыргазиев защитил пояс IBA
Боксер Альберт Батыргазиев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион российский боксер Альберт Батыргазиев победил представителя Филиппин Альберто Пагару в главном поединке турнира "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Уфе в рамках форума "Россия – спортивная держава".

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Бой завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.

В результате Батыргазиев защитил титул чемпиона по версии IBA в весе до 60 кг. У россиянина это была первая защита пояса, завоеванного в декабре 2023 года в Дубае, когда единогласным решением судей одолел многократного призера Олимпийских игр кубинца Ласаро Альвареса. Для 26-летнего россиянина это будет первая защита титула.

Батыргазиев сохранил статус непобежденного боксера на профессиональном ринге, он выиграл все 11 поединков (в девяти – досрочно). 30-летний Пагара потерпел второе поражение, на его счету 35 побед (24 – нокаутом).

Альберт Батыргазиев бокс Альберто Пагара
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