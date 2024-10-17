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Путин вручил орден Дружбы главе Азиатской шахматной федерации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился в Уфе с президентом Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейхом Султаном бин Халифой Аль Нахайяном.

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В ходе встречи Путин вручил шейху орден Дружбы. Султан бин Халифа Аль Нахайян был удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене, а также обеспечение российским спортсменам профессионального роста за счет участия в международных шахматных соревнованиях в условиях санкций в 2024 году.

Именно он оказал поддержку Федерации шахмат России в процессе перехода из Европейского шахматного союза в АШФ. Шейх лично посетил многие страны-члены этой организации и встретился с главами этих государств и министрами, чтобы продвигать вопрос перехода.

Шейх является членом правящей семьи Абу-Даби и приходится двоюродным братом нынешнему президенту ОАЭ Мухаммеду бин Заиду Аль Нахайяну.

В Уфе в эти дни проходит Международный форум "Россия – спортивная держава".

Владимир Путин Азиатская шахматная федерация Уфа
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