Путин заявил, что Россия будет в Азиатской шахматной федерации как можно дольше

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия будет оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства в Уфе встретился с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бин Халифой Аль Нахайяном.

Шейх отметил вклад России в шахматное движение. "Оставайтесь в Азиатской Федерации шахмат как можно больше. Это придает ей больше ценности и важности", - сказал он.

"Спасибо за оценку уровня развития шахмат в нашей стране. Мы с удовольствием будем оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно", - ответил Путин.

Он подчеркнул, что "шахматы не имеют границ". "Талантливые и гениальные шахматисты могут появиться когда угодно, где угодно, в любой части мира. Будем искать их вместе", - сказал российский лидер.

Путин отметил роль шейха в развитии связей с Россией и его поддержку российских профессиональных игроков в шахматы.

"Орден дружбы, который сегодня вам вручается, это символ признания ваших заслуг в развитии шахмат и в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал президент РФ.

Со своей стороны шейх заметил: "Мы понимаем, что наши возможности ограничены в сравнении с тем, чего заслуживает Российская федерация шахмат. Делаем все, чтобы помочь вам".

Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России в феврале 2023 года.