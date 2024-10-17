Путин предлагает внести коррективы в деятельность ОКР

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Международного спортивного форума Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, несмотря на существующие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил, что особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом, который должен участвовать в развитии любительской массовой составляющей сферы адаптационного спорта. "И обращаю внимание всех коллег: делать это с учетом проектов, направленных на реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Это один из наших безусловных приоритетов. Наш общий нравственный долг поддержать наших героев", - сказал Путин.

15 октября президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о решении покинуть свой пост. Он объяснил это решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

По словам Позднякова, до 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.