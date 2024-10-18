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Джокович и Надаль проиграли в полуфиналах турнира в Эр-Рияде

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания) стали финалистами выставочного турнира "Шлем шести королей" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

СпортДаниил Медведев уступил Яннику Синнеру на турнире в Эр-РиядеЧитать подробнее

В полуфинале Синнер обыграл серба Новака Джоковича (№4 в мировом рейтинге) – 6:2, 6:7 (0:7), 6:4.

В свою очередь, Алькарас победил своего соотечественника Рафаэля Надаля (153) – 6:3, 6:3.

Финал и матч за третье место пройдут 19 октября.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Синнера.

Призовой фонд турнира - $13,5 млн евро. Каждому участнику гарантированно достанется по $1,5 млн. победитель получит $6 млн.

Карлос Алькарас Саудовская Аравия Янник Синнер Новак Джокович теннис Рафаэль Надаль
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