Джокович и Надаль проиграли в полуфиналах турнира в Эр-Рияде

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания) стали финалистами выставочного турнира "Шлем шести королей" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале Синнер обыграл серба Новака Джоковича (№4 в мировом рейтинге) – 6:2, 6:7 (0:7), 6:4.

В свою очередь, Алькарас победил своего соотечественника Рафаэля Надаля (153) – 6:3, 6:3.

Финал и матч за третье место пройдут 19 октября.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Синнера.

Призовой фонд турнира - $13,5 млн евро. Каждому участнику гарантированно достанется по $1,5 млн. победитель получит $6 млн.