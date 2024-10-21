Бетербиеву интересен переход в новый вес

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что ему интересен переход в более высокую весовую категорию.

"Кто мне интересен в качестве следующего соперника? Сейчас даже не могу сказать. Реванш (с Дмитрием Биволом – ИФ) был бы интересен, подняться в весовой категории тоже интересно – посмотрим, что будет", - сказал Бетербиев "Интерфаксу".

В ночь на 13 октября Бетербиев победил своего соотечественника Дмитрия Бивола, поединок растянулся на все 12 раундов.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 – нокаутом).