Поиск

Бетербиеву интересен переход в новый вес

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что ему интересен переход в более высокую весовую категорию.

СпортАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

"Кто мне интересен в качестве следующего соперника? Сейчас даже не могу сказать. Реванш (с Дмитрием Биволом – ИФ) был бы интересен, подняться в весовой категории тоже интересно – посмотрим, что будет", - сказал Бетербиев "Интерфаксу".

В ночь на 13 октября Бетербиев победил своего соотечественника Дмитрия Бивола, поединок растянулся на все 12 раундов.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 – нокаутом).

Артур Бетербиев бокс Дмитрий Бивол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир в Китае

Овечкин до 40 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в 12-м туре РПЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в 12-м туре РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Локомотив" уступил "Химкам" в матче РПЛ

Вадим Шипачев побил рекорд по числу матчей в КХЛ

"Зенит" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Бетербиев затруднился назвать бой с Биволом поединком десятилетия

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Швеции

Оформивший хет-трик россиянин признан лучшим игроком дня в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });