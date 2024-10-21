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Путин представил к наградам победителей и призеров Паралимпиады-2024

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Паралимпиады в Париже 2024 года госнаградами.

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Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник.

Награды вручаются "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимнийских летних играх 2024 года в городе Париже (Франция)", сообщается в указе.

Орденами почета будут награждены девять победителей Паралимпиады. Орденами дружбы - восемь паралимпийцев. Медалью ордена "За заслуги перед отечеством I степени" - 13 победителей и призеров Паралимпиады. Медалью ордена "За заслуги перед отечеством II степени" - девять спортсменов.

Летние Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. На Играх смогли выступить только 88 российских атлетов в нейтральном статусе. Им удалось завоевать 64 медали - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.

Владимир Путин Паралимпийские игры
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