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Российский боксер Агрба 4 ноября проведет бой за пояс чемпиона IBA

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Харитон Агрба встретится на ринге с аргентинцем Габриэлем Росой. Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, это будет бой за пояс чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг.

Десятираундовый поединок пройдет 4 ноября в Самаре и возглавит очередной турнир серии "Ночь чемпионов IBA".

Оба спортсмена на профессиональном ринге не знают поражений. На счету россиянина 14 побед (девять – нокаутом), Роса выиграл все 27 поединков (20 – досрочно).

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В со-главном событии турнира "Ночь чемпионов IBA" в Самаре финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024, трехкратный чемпион России Джамбулат Бижамов (2-0) проведет бой за звание обязательного претендента на пояс IBA в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты (21-1, КО 18). Это противостояние будет рассчитано на восемь раундов.

Также восьмираундовый поединок за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 67 кг проведет россиянин Вахид Аббасов (7-0, КО 3), которому будет противостоять выступающий за Великобританию уроженец ДР Конго Майкл Кинг (6-2, КО 4). Британец оба своих поражения потерпел в дебюте карьеры и сейчас идет на серии из шести побед подряд, постоянно выступая на территории Великобритании.

Чемпион WBA Asia и серебряный призер чемпионата мира-2021 россиянин Вадим Мусаев (10-0, КО 6) проведет шестираундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг против Хавасбека Асадулаева (3-0, КО 2) из Узбекистана. Чемпионка Европы-2016, двукратная финалистка чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира-2012 и Европейских игр-2019, восьмикратная чемпионка России Дарья Абрамова в 6-раундовом поединке в весе до 57 кг встретится с Пунех Акхундтабармазандарани (7-3-1, КО 4) из Ирана. Для Абрамовой этот поединок будет дебютным на профессиональном ринге.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Самаре будет организован Международной ассоциацией бокса, промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Самарской области.

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