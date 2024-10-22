Бетербиев назвал крутыми турниры "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев высоко отозвался от серии турниров "Ночь чемпионов IBA".

"Очень круто, на самом деле, уже систематично проводятся эти турниры, на самом высоком уровне. "Ночь чемпионов IBA" ничем не уступает каким-либо шоу. На нескольких турниров я сам присутствовал, было очень круто", - сказал Бетербиев "Интерфаксу".

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира, победив в ночь на 13 октября своего соотечественника Дмитрия Бивола.