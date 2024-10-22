Поиск

Бетербиев назвал крутыми турниры "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев высоко отозвался от серии турниров "Ночь чемпионов IBA".

"Очень круто, на самом деле, уже систематично проводятся эти турниры, на самом высоком уровне. "Ночь чемпионов IBA" ничем не уступает каким-либо шоу. На нескольких турниров я сам присутствовал, было очень круто", - сказал Бетербиев "Интерфаксу".

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира, победив в ночь на 13 октября своего соотечественника Дмитрия Бивола.

бокс Артур Бетербиев IBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Соболенко стала первой ракеткой мира

Соболенко стала первой ракеткой мира

Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир в Китае

Овечкин до 40 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в 12-м туре РПЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в 12-м туре РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Локомотив" уступил "Химкам" в матче РПЛ

Вадим Шипачев побил рекорд по числу матчей в КХЛ

"Зенит" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Бетербиев затруднился назвать бой с Биволом поединком десятилетия

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });