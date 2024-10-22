"Спартак" обыграл махачкалинское "Динамо" в Кубке России по футболу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в последнем, шестом туре Пути РПЛ Кубка России.

На 48-й минуте гол провел Даниил Зорин.

К тому моменту "Спартак" играл в большинстве: у соперника прямую красную карточку на 37-й минуте получил Илья Кирш. Однако и "Спартак" завершил игру в неполном составе: на 85-й минуте вторую желтую карточку показали Зорину.

"Спартак" набрал 15 очков (единственное поражение - 0:1 – потерпел в первом круге от махачкалинцев) и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе А. "Динамо" заняло третье место и сыграет в плей-офф Пути регионов.