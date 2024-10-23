Романцев назвал глупыми суждения о ненужности сборной в период санкций

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев категорически не согласен с высказываниями о том, что национальная команда страны не нужна в период санкций ФИФА и УЕФА.

"Игроки молодцы, что в таких условиях стараются. И те разговоры о том, что их не надо собирать. – неправильные. Надо собирать, пусть даже проходят только тренировки или двухсторонние игры, главное, чтобы мы знали, что сборная есть и в любой момент готова выйти в официальные игры", - сказал Романцев "Интерфаксу".

"Сборная обязательно нужна – для журналистов, например. Они делают интервью не только с тренерами, а с каждым футболистом. Московским журналистам интересны, образно говоря, ростовские, ленинградские игроки; ленинградским футболистам – московские. Это глупо, если кто-то говорит, что не нужна сборная. Очень нужна!" - добавил он.

Романцев также выразил надежду, что РФС сможет договориться с более сильными соперниками для россиян по товарищеским матчам.

"Сложное положение, но будем надеяться. Конечно, хотелось бы сильнее. В свое время, когда я в сборной России работал, нас в соперники для товарищеской игры выбирали действующие чемпионы мира французы. Они хотели отыграться за поражение в официальном матче (отборе на Евро-2000 со счетом 2:3 и выбрали нас. А как правило, чемпионы мира хозяева (положения), они выбирают. С кем играть, и никто им отказать не может", - сказал Романцев.

В настоящее время сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может играть только в товарищеских матчах. Преимущественно удается договорится с азиатскими сборными.