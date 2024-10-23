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Винер и сестры Аверины вошли в комитет по развитию художественной гимнастики ФГР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер стала членом комитета по развитию этого вида спорта в структуре Федерации гимнастики России. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

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Возглавляет комитет вице-президент ФГР, Президент Ассоциации спортивных клубов России по художественной гимнастике, судья международной категории, десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова.

Помимо Винер, членами комитета стали еще 18 человек, среди них – многократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины.

Федерация гимнастики России была создана недавно путем слияния профильных отечественных федераций – спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики, художественной гимнастики.

Ирина Винер Дина Аверина Арина Аверина
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