Винер и сестры Аверины вошли в комитет по развитию художественной гимнастики ФГР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер стала членом комитета по развитию этого вида спорта в структуре Федерации гимнастики России. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Возглавляет комитет вице-президент ФГР, Президент Ассоциации спортивных клубов России по художественной гимнастике, судья международной категории, десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова.

Помимо Винер, членами комитета стали еще 18 человек, среди них – многократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины.

Федерация гимнастики России была создана недавно путем слияния профильных отечественных федераций – спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики, художественной гимнастики.