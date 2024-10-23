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Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, серб Новак Джокович отказались выступить на выставочном теннисном турнире в Санкт-Петербурге. Об этом заявила генеральный директор компании‑организатора Наталия Камельзон.

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По ее словам, спортсмены были бы не против сыграть на этом турнире, но не хотят рисковать со спонсорами.

"К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы разговаривали со многими теннисистами. Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты. Для спортсменов это серьезные риски", - приводит слова Камельзон "Матч ТВ".

"Мы разговаривали с Новаком (Джоковичем), у нас есть контакт. Морально Джокович готов приехать в Россию, но у него также большие международные контракты, поэтому для него поездка в Санкт‑Петербург является риском", - посетовала Камельзон.

Выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Ожидается, что здесь выступят Карен Хачанов, Александр Бублик, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Юлия Путинцева.

Даниил Медведев Андрей Рублев Новак Джокович Наталия Камельзон теннис
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