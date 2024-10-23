Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, серб Новак Джокович отказались выступить на выставочном теннисном турнире в Санкт-Петербурге. Об этом заявила генеральный директор компании‑организатора Наталия Камельзон.

По ее словам, спортсмены были бы не против сыграть на этом турнире, но не хотят рисковать со спонсорами.

"К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы разговаривали со многими теннисистами. Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты. Для спортсменов это серьезные риски", - приводит слова Камельзон "Матч ТВ".

"Мы разговаривали с Новаком (Джоковичем), у нас есть контакт. Морально Джокович готов приехать в Россию, но у него также большие международные контракты, поэтому для него поездка в Санкт‑Петербург является риском", - посетовала Камельзон.

Выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Ожидается, что здесь выступят Карен Хачанов, Александр Бублик, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Юлия Путинцева.