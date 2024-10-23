Поиск

Датский боксер Юнгквист назвал испытанием предстоящий бой с Гассиевым

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Не знающий поражений на профессиональном ринге датчанин Кем Юнгквист заявил, что усердно работал в рамках подготовки к поединку с российским боксером Муратом Гассиевым.

"Мы усердно работали с моим тренером Полем Дювилем. Мы начали 12 недель назад и провели отличный сбор с хорошими спаррингами. Этот бой с Гассиевым - испытание для меня. Я не дрался за границей уже несколько лет. Я готов бросить вызов самому себе и сделать следующий шаг в своей карьере. Я смотрел много боев Гассиева, он вынослив и обладает большим опытом. Я приезжаю в Армению, чтобы драться и показать зрителям хорошее выступление", - приводит слова Юнгквиста пресс-служба Федерации бокса России.

СпортГассиева не смутил перенос боя с Юнгквистом из Вены в ЕреванЧитать подробнее

10-раундовый бой в тяжелом весе возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA", который пройдет 26 октября в Ереване.

30-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно.

бокс IBA Мурат Гассиев Кем Юнгквист
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Соболенко стала первой ракеткой мира

Соболенко стала первой ракеткой мира

Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир в Китае

Овечкин до 40 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в 12-м туре РПЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в 12-м туре РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Локомотив" уступил "Химкам" в матче РПЛ

Вадим Шипачев побил рекорд по числу матчей в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });