Датский боксер Юнгквист назвал испытанием предстоящий бой с Гассиевым

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Не знающий поражений на профессиональном ринге датчанин Кем Юнгквист заявил, что усердно работал в рамках подготовки к поединку с российским боксером Муратом Гассиевым.

"Мы усердно работали с моим тренером Полем Дювилем. Мы начали 12 недель назад и провели отличный сбор с хорошими спаррингами. Этот бой с Гассиевым - испытание для меня. Я не дрался за границей уже несколько лет. Я готов бросить вызов самому себе и сделать следующий шаг в своей карьере. Я смотрел много боев Гассиева, он вынослив и обладает большим опытом. Я приезжаю в Армению, чтобы драться и показать зрителям хорошее выступление", - приводит слова Юнгквиста пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый бой в тяжелом весе возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA", который пройдет 26 октября в Ереване.

30-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно.