Гассиева не смутил перенос боя с Юнгквистом из Вены в Ереван

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев спокойно отнесся к тому, что поединок с не знающим поражений датчанином Кемом Юнгквистом пришлось перенести из Вены в Ереван. Как сообщалось, причиной стало то, что у Гассиева возникли проблемы с визой. Изначально бой должен был пройти 19 октября.

"Что касается изменения даты и места проведения боя — это просто лишь определенные моменты, связанные с организацией поединка. Я не делаю из мухи слона. Перерывы в карьере? Сейчас есть проблемы с организацией боев в целом. Но самое главное - этот бой состоится. Конечно, я хотел бы боксировать чаще, но как я уже упоминал - есть препятствия в организации боев", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Гассиев рассчитывает устроить в поединке с соперником из Дании шоу.

"Юнгквист - высокий левша, он непобедим. Я отношусь к нему очень серьезно, как и ко всем своим соперникам. (...) Я мотивирован и полностью сосредоточен на предстоящем поединке — я хочу устроить хорошее шоу и порадовать болельщиков", - заявил он.

10-раундовый бой в тяжелом весе возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA", который пройдет 26 октября в Ереване.

30-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно).