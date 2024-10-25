МЮ в третий раз подряд сыграл вничью в Лиге Европы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Матч третьего тура основного этапа Лиги Европы УЕФА между турецким "Фенербахче" и английским "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 1:1.

На 15-й минуте игры в Стамбуле Кристиан Эриксен вывел МЮ вперед, на 49-й Юссеф Эн-Несири сравнял счет.

На 58-й минуте красную карточку получил главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью.

С этого сезона Лига Европы (как и Лига чемпионов, Лига конференций) проходит по новому формату. В основном турнире выступают 36 команд, они не разделены на группы, а сведены в единую таблицу.

В этой таблице МЮ, сыгравший первые три матча вничью, занимает 21-е место – 3 очка. "Фенербахче" - на 14-й строчке, 5 баллов. Лидируют "Лацио" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Андерлехт" (Бельгия) – по 9 очков.

Каждый клуб играет с восемью разными соперниками (с четырьмя – дома, с четырьмя – в гостях). По итогам основного этапа первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала, следующие 16 – в 1/16 финала. Остальные выбывают из турнира.