Поиск

МЮ в третий раз подряд сыграл вничью в Лиге Европы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Матч третьего тура основного этапа Лиги Европы УЕФА между турецким "Фенербахче" и английским "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 1:1.

Спорт"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФАЧитать подробнее

На 15-й минуте игры в Стамбуле Кристиан Эриксен вывел МЮ вперед, на 49-й Юссеф Эн-Несири сравнял счет.

На 58-й минуте красную карточку получил главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью.

С этого сезона Лига Европы (как и Лига чемпионов, Лига конференций) проходит по новому формату. В основном турнире выступают 36 команд, они не разделены на группы, а сведены в единую таблицу.

В этой таблице МЮ, сыгравший первые три матча вничью, занимает 21-е место – 3 очка. "Фенербахче" - на 14-й строчке, 5 баллов. Лидируют "Лацио" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Андерлехт" (Бельгия) – по 9 очков.

Каждый клуб играет с восемью разными соперниками (с четырьмя – дома, с четырьмя – в гостях). По итогам основного этапа первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала, следующие 16 – в 1/16 финала. Остальные выбывают из турнира.

футбол Лига Европы УЕФА Манчестер Юнайтед Фенербахче Жозе Моуринью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Сборная России по футболу сыграет с Брунеем

Сборная России по футболу сыграет с Брунеем

Футболист ЦСКА Пьянич выступил за матч сборных России и Боснии

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });