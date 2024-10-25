Финалист ЧМ по боксу Бижамов огорчен результатом боя Бивол - Бетербиев

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024, трёхкратный чемпион России Джамбулат Бижамов считает, что в поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым должна была быть зафиксирована ничья.

"Очень понравился бой, прям очень классно. Смотрел прям на одном дыхании. Был очень доволен увиденным, но результат немного огорчил… Считаю, что по раундам было 6-6, то есть была ничья, - сказал Бижамов "Интерфаксу".

По решению судей победителем был признан Бетербиев, который, таким образом, стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Также Бижамов выразил мнение о победе чемпиона IBF в первом среднем весе россиянина Бахрама Муртазалиева над выступающим за Австралию Тимом Цзю.

"Поражение Тима Цзю удивило. Признаюсь, что Бахрама Муртазалиева не особо знал до этого противостояния. Сейчас я посмотрел этот бой. Тим Цзю не восстановился после бокового удара. Бахрам сделал свою работу – начал прессинговать и добил оппонента. Это бокс, любой удар может изменить ход поединка", - добавил Бижамов.

Сам Бижамов 4 ноября в Самаре на турнире "Ночь чемпионов IBA" проведет бой за звание обязательного претендента на пояс IBA в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты. На счету Бижамова два боя на профессиональном ринге, оба – победные. Запата выиграл 21 бой (18 – нокаутом), в одном проиграл.