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Мурат Гассиев оказался легче Кема Юнгквиста перед поединком в Ереване

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев и датчанин Кем Юнгквист прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком в Ереване.

Вес Гассиева составил 104,35 кг, вес Юнгквиста – 106,45 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Поединок боксеров тяжелого веса рассчитан на 10 раундов, он пройдет 26 октября в рамках очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

31-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно).

бокс Мурат Гассиев Ереван Кем Юнгквист
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