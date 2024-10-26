Россиянин Анкалаев победил австрийца Ракича на турнире UFC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Австрии Александром Ракичем на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

По итогам трех раундов представителей полутяжелого веса победа Анкалаеву была присуждена единогласным решением судей.

На счету 32-летнего Анкалаева в смешанных единоборствах теперь 20 побед, одна ничья и одно поражение. 32-летний Ракич проиграл пятый бой при 14 победах.