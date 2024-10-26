"Барселона" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 4:0 победили "Реал" в 11-м туре чемпионата Испании.

Игра прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На 54-й и 56-й минутах голы провел Роберт Левандовски, на 77-й – Ламин Ямаль, на 84-й – Рафинья.

В составе "Реала" дважды забивал Килиан Мбаппе, но оба раза гол не был засчитан из-за положения "вне игры".

"Барселона" набрала 30 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице. "Реал" занимает второе место и отстает уже на шесть очков.