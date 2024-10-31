Эдуард Кравцов назвал россиянина Агрба фаворитом боя за пояс IBA с Росой

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов оценил 60 на 40 шансы россиянина Харитона Агрба в поединке с аргентинцем Габриэлем Росой на турнире "Ночь чемпионов IBA".

"Роса — физически крепкий и терпеливый боксер с ударом, о чем говорит процент побед нокаутом, - сказал Эдуард Кравцов. - В первую очередь преимущество Харитона над соперником из Аргентины заключается в технико-тактическом мастерстве. Если Харитон будет правильно следовать выбранной тактике и выполнять задуманное, то он одержит победу. Лично для меня Агрба является фаворитом. Соотношение сил оцениваю, как 60 на 40 в пользу Харитона", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет 4 ноября в Самаре, бой Агрба с Росой будет главным его событием.

Также Кравцов высказался о международной матчевой встрече между сборной "Динамо" и сборной мира, которая состоится 2 ноября в Москве.

"Считаю, что в нашем составе подобраны боксеры достаточно высокого уровня. Большинство из них являются как раз лидерами в своих весовых категориях. Ну и противостоять нашим ребятам будут достаточно достойные соперники. Надеюсь, эта матчевая встреча будет конкурентной, и наши боксеры получат необходимый для них хороший международный опыт", - сказал Кравцов.

За "Динамо" выступят бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян, чемпион Европы-2024, двукратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион России-2024 Илья Попов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, финалист чемпионата России-2024 Рамазан Дадаев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.