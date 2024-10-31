Поиск

Эдуард Кравцов назвал россиянина Агрба фаворитом боя за пояс IBA с Росой

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов оценил 60 на 40 шансы россиянина Харитона Агрба в поединке с аргентинцем Габриэлем Росой на турнире "Ночь чемпионов IBA".

"Роса — физически крепкий и терпеливый боксер с ударом, о чем говорит процент побед нокаутом, - сказал Эдуард Кравцов. - В первую очередь преимущество Харитона над соперником из Аргентины заключается в технико-тактическом мастерстве. Если Харитон будет правильно следовать выбранной тактике и выполнять задуманное, то он одержит победу. Лично для меня Агрба является фаворитом. Соотношение сил оцениваю, как 60 на 40 в пользу Харитона", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

СпортМатчевая встреча по боксу между "Динамо" и сборной мира пройдет в МосквеЧитать подробнее

Турнир пройдет 4 ноября в Самаре, бой Агрба с Росой будет главным его событием.

Также Кравцов высказался о международной матчевой встрече между сборной "Динамо" и сборной мира, которая состоится 2 ноября в Москве.

"Считаю, что в нашем составе подобраны боксеры достаточно высокого уровня. Большинство из них являются как раз лидерами в своих весовых категориях. Ну и противостоять нашим ребятам будут достаточно достойные соперники. Надеюсь, эта матчевая встреча будет конкурентной, и наши боксеры получат необходимый для них хороший международный опыт", - сказал Кравцов.

За "Динамо" выступят бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян, чемпион Европы-2024, двукратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион России-2024 Илья Попов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, финалист чемпионата России-2024 Рамазан Дадаев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.

бокс Эдуард Кравцов Харитон Агрба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Андрей Рублев проиграл во втором круге теннисного турнира Masters в Париже

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский вратарь вновь получил трофей Яшина на церемонии "Золотого мяча"

Источник узнал о победе в гонке за "Золотой мяч" Родри, а не Винисиуса

Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Братья Миранчуки попали в расширенный состав сборной России на игры в ноябре

"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Московское "Динамо" со счетом 4:3 обыграло "Химки" в РПЛ

Московское "Динамо" со счетом 4:3 обыграло "Химки" в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });