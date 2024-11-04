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Овечкин довел до 860 число своих голов в НХЛ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Каролине" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Вашингтона" со счетом 2:4 (2:1, 0:2, 0:1).

Один из голов в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин. Он довел число своих голов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ до 860. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки сократилось до 34.

Между тем, в составе "Каролины" два гола провел экс-защитник "Вашингтона" россиянин Дмитрий Орлов, один – его соотечественник, нападающий Андрей Свечников.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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