"Краснодар" упустил победу над "Химками" в РПЛ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между "Химками" и "Краснодаром" завершился со счетом 2:2.

Все голы состоялись во втором тайме. На 46-й минуте "Краснодар" повел в счете благодаря голу Жоау Батчи.

"Химки" отыгрались на 84-й минуте, точный удар нанес Александр Руденко. Через две минуты "Краснодар" вновь вышел вперед, отличился Юрий Газинский. Однако вскоре "Химки" заработали право на пенальти, который на 90+4 минуте реализовал Лукас Вера.

У "Краснодара" теперь 38 очков. Команда занимает второе место в РПЛ, упустив возможность обойти "Зенит" (39).

"Химки" - на 12-м месте, 13 очков.