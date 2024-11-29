Главу Футбольной ассоциации Брунея уволили после матча с Россией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футбольная ассоциация Брунея отправила в отставку президента организации Фейсала Юссуфа.

В распространенном пресс-службой ассоциации заявлении говорится, что отставка связана с нарушениями законов страны. Каких именно – не уточняется.

15 ноября сборная Брунея провела товарищеский матч с Россией в Краснодаре и уступила со счетом 0:11. Для национальной команды России эта победа стала крупнейшей в ее истории.