Экс-чемпион WBC Silver Абдуллаев назвал интересным для всех реванш Бивола и Бетербиева

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU -Бывший чемпион WBC Silver, а ныне второй номер рейтинга IBF в легком весе, боксер RCC Boxing Promotions Заур Абдуллаев считает нужным проведение реванша между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Я считаю, что реванш Артура и Дмитрия нужен. Первый бой был равным, можно было отдавать решение и в ту, и в другую сторону. И Бетербиев, и Бивол себя хорошо показали. Поэтому думаю, что такой реванш интересен всем", - сказал Абдуллаев "Интерфаксу".

"Здесь сложно сказать, кому нужен второй бой. С одной стороны, Артуру нужно подтвердить результат первого боя, подтвердить победу. С другой, Дмитрий хочет стать абсолютным чемпионом мира, забрать все главные пояса", - добавил он.

Как сообщалось, бой-реванш Бетербиева с Биволом пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил своего Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде.