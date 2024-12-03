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Чемпион WBA International Туков допустил трилогию боев Бивола с Бетербиевым

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион WBA International в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков считает, что противостояние между российскими полутяжеловесами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может насчитывать не два, а даже три поединка.

"Если честно, думал, что все затянется. Но, видимо, у организаторов уже есть в голове вариант с третьим боем в случае победы Бивола где-то в конце 2025 года!" - сказал Туков "Интерфаксу", комментируя решение провести их реванш 22 февраля.

СпортАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

"Думаю, реванш привлечет еще больше внимания, потому что первый бой получился очень зрелищным и близким. Считаю, что второй поединок куда важнее для Дмитрия, он захочет поквитаться за поражение и доказать, что он тоже заслуживает звание абсолютного чемпиона", - отметил он.

"Шансы в реванше могу оценить только как 50 на 50. При этом считаю, что Дмитрию придется прыгнуть выше головы, чтобы в ринге еще сильнее доказать свое преимущества, чтобы бой не получился снова близким и равным. Я определенно посмотрю этот поединок в прямом эфире!" – заверил Туков, назвав первый поединок Бивола с Бетербиевым "очень крутым".

Как сообщалось, бой-реванш Бетербиева с Биволом пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил своего Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде.

бокс Вадим Туков Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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