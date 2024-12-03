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Российский боксер Сосулин нацелен на искрометный бой с Убайя

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA, чемпион России-2022, участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин рассчитывает на мощное противостояние с Абдулом Убайя из Танзании в поединке за пояс WBA Asia в среднем весе.

Десятираундовый поединок состоится 4 декабря в Санкт-Петербурге и возглавит турнир "Вечер профессионального бокса".

СпортУ российского боксера Сосулина сменился соперник по бою за пояс WBA AsiaЧитать подробнее

"Признаюсь, что я особо не смотрел поединки соперника. Посмотрел два раунда его последнего боя. Все. Это стойкий и длиннорукий парень. С ним нужно быть просто повнимательнее. Со своей стороны, могу пообещать, если он не будет "сушить" поединок и спойлерить, что будут искры, драка. Как я люблю", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

По словам спортсмена, он "очень рад" выпавшей возможности провести бой в Санкт-Петербурге, "еще и в главном бою".

"Когда я только переехал в Петербург в 2014 году, думал, как круто было бы боксировать на крупных турнирах города. Тогда я думал, как бы просто выиграть чемпионат Санкт Петербурга. А тут все развернулось так, что я буду драться в главном бою в уже своем любимом городе перед любимой публикой. Еще на кону будет стоять пояс WBA Asia", - сказал Сосулин.

"Причем меня больше мотивирует факт проведения боя в Санкт Петербурге, потому что титул — это хорошо, но это же не конечная цель для меня. Это определенный этап для достижения более высоких задач. Мне нужно хорошо настроиться на этот бой, сделать свою работу, победить и продолжить движение к титулам", - подчеркнул он.

Накануне турнира состоялась официальная процедура вывешивания. И оба боксера показали одинаковые цифры - 72,5 кг.

Сосулин на профессиональном ринге непобежденный боксер, на его счету восемь побед (три – досрочно), у Убайя также восемь побед (четыре – нокаутом) при трех поражениях.

IBA бокс Павел Сосулин Санкт Петербург Абдул Убайя
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