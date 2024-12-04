Россиянин Павел Сосулин завоевал пояс WBA Asia

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин победил Абдула Убайя из Танзании и завоевал пояс WBA Asia в среднем весе.

Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой возглавил турнир "Вечер профессионального бокса".

"Смешанные впечатления. Была проделана большая работа. А этот пояс — один шаг к большим боям. Двигаемся только вперед. Сейчас хочется разделить эту победу со своими близкими, друзьями и командой", - сказал Соосулин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Что касается следующих планов - в январе планируется поездка в Китай, поэтому уже в это воскресенье я уеду на сбор в Приэльбрусье. Некогда отдыхать", - отметил Сосулин.

В со-главном событии шоу свой третий бой на профессиональном ринге провел победитель Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион Игр БРИКС-2024, чемпион России-2024 Илья Попов. В поединке в легком весе в первом раунде он нокаутировал соотечественника Дмитрия Хасиева.

"Хочу высказать уважение сопернику. Я настраивался на хороший бой, но у меня получилось попасть. Я всегда готовлюсь на всю дистанцию. Расстроился ли я такому быстрому завершению? Конечно же нет. Это моя первая победа по профессионалам именно нокаутом. Я очень доволен. Пока о планах говорить рано, впереди сбор со сборной, где будет заложен фундамент на год. Встретим Новый год, а дальше посмотрим", - сказал Попов.

На профессиональном ринге успешно дебютировал чемпион Европы-2024, трехкратный чемпион России Эдуард Саввин. Техническим нокаутом в четвертом раунде он победил россиянина Артема Ткаченко.

"Рад, что мой дебют по профессионалам наконец состоялся. Но боем я не очень доволен — где-то заряжался на удар. Хотел быстрее закончить. Да и от соперника ожидал большего. Но я рад дебютировать именно в Санкт Петербурге, были много друзей и родственников. Следующий год будет напряженным, уже в январе нам предстоит отбор в сборную России. Будем готовиться к чемпионату мира. Надеюсь, в ближайшее время проведу и второй бой по профессионалам", - сказал Саввин.

Чемпион России-2018 Алексей Мазур в 6-раундовом бою в легком весе единогласным решением судей одолел Симона Нгому из Замбии. Титул WBA Asia в легчайшем весе завоевала финалистка чемпионата Европы-2019, четырехкратная чемпионка России Карина Тазабекова, которая единогласным решением судей победила Кудакваше Чивадайр из Зимбабве. Серебряный пояс чемпиона России в среднем весе завоевал будет Шахобосс Шукуров, который единогласным решением судей победил Вадима Лубсанова.