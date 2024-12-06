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Чемпион IBF Intercontinental Силягин удивлен быстрому реваншу между Бетербиевым и Биволом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе, экс-обладатель пояса WBC Silver, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, боксер RCC Boxing Promotions Павел Силягин заявил, что противостояние соотечественников Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева вызовет интерес во всем мире.

"Такого быстрого реванш я не ожидал! Но этот реванш, как и многие противостояния, где на кону наследие такого масштаба, интересен в любое время, в любой стране всем фанатам бокса", - заявил Силягин "Интерфаксу".

"Этот поединок намного важнее для Дмитрия Бивола, я считаю. Бетербиев уже доказал всем и все, что было нужно. Мнения об итогах первого боя могут расходиться, но результат останется в истории навсегда. Теперь Дмитрию предстоит доказать, что это действительно была ошибка, а не закономерность", - отметил он.

Как сообщалось, бой-реванш Бетербиева с Биволом пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил своего Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде.

бокс Павел Силягин Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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