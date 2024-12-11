"Реал" победил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:2 одолели итальянскую "Аталанту" в гостевом матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Голы в составе "Реала" забили Килиан Мбаппе (10-я минута), Винисиус Жуниор (56), Джуд Беллингем (59). На 36-й минуте Мбаппе был заменен из-за травмы.

Авторы голов в составе "Аталанты" - Шарль Де Кетеларе (45+2, с пенальти), Аделома Лукман (65).

"Реал" набрал 9 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. "Аталанта" - на девятой строчке, 11 очков.

Лидирует после шести туров "Ливерпуль" - 18 очков их 18 возможных.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Динамо" (Загреб) – "Селтик" - 0:0

"Жирона" - "Ливерпуль" - 0:1

"Байер" - "Интер" - 1:0

"Брест" - ПСВ – 1:0

"Брюгге" - "Спортинг" - 2:1

"Зальцбург" - ПСЖ – 0:3

"РБ Лейпциг" - "Астон Вилла" - 2:3

"Шахтер" - "Бавария" - 1:5

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.